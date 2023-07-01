Пораньше приезжать в аэропорт Астаны посоветовали пассажирам

В аэропорту Астаны пройдет текущий ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Фото: Kazpravda.kz

На отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтируют и светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

Ежегодный текущий ремонт взлетно-посадочной полосы пройдет с 15 июля по 8 августа (с 11:00 до 18:00).

По анализу прошлых лет именно в этот период выпадает минимальное количество осадков, а также бесперебойно работают асфальтобетонные заводы, обосновали в компании.

Пассажиров, планирующих поездку с 15 июля по 8 августа, просят прибыть аэропорт пораньше и пройти регистрацию заранее, поскольку в зависимости от частоты рейсов может быть скопление пассажиров.

«Пресс-служба аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонту ВПП и учитывать период проведения работ при покупке билета.

Сроки ремонта уже согласованы с отечественными авиакомпаниями и обусловлены мировой практикой обеспечения полетов», – отметили в аэропорту.