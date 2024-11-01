В Академии государственного управления начался дополнительный прием на магистратуру

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Сегодня в Академии государственного управления при президенте РК начался дополнительный прием на программы магистратуры по принципу модульного обучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Академию государственного управления при Президенте РК

Документы принимаются в онлайн-формате с 1 по 30 ноября 2024 года.

«Модульное обучение предназначено для граждан, желающих повысить свои компетенции, не отрываясь от основной работы. Учебный год состоит из 6 модулей, в каждом из которых предусмотрены офлайн и дистанционный форматы обучения. Такой подход позволяет обучающимся осваивать материал в удобном темпе и по гибкому графику, без отрыва от основной работы. В конкурсе могут участвовать государственные служащие, сотрудники подведомственных организаций, финансируемых за счет государственного бюджета, представители квазигосударственного сектора, а также депутаты маслихатов», – отметил ректор.

По словам ректора, претенденты могут выбрать одну из двух программ продолжительностью один год: «Государственное управление - Executive Executive Master of Public Administration» и «Региональное развитие – Master of Regional Development».

«Для поступления на программу «Государственное управление» требуется стаж на руководящих должностях не менее 2 лет. Для поступления на программу «Региональное развитие» необходим общий стаж работы не менее 2 лет. Государственные служащие предоставляют направление от государственного органа. Также необходимо иметь сертификат QAZAQ RESMI TEST или ҚАЗТЕСТ, подтверждающий уровень владения государственным языком не ниже уровня В1», – пояснил Ерлан Абил.

Отметим, что этапы отбора – написание аналитического эссе и собеседование – проводятся с 4 по 7 декабря в офлайн-формате. Обучение начнется 13 января 2025 года. Подробная информация о правилах поступления и перечне необходимых документов размещена на официальном сайте Академии.