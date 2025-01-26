В Актобе построили пять ФОКов

Общество
15

Уже на следующей неделе планируют открыть два физкультурно-оздоровительных комплекса для детей в жилых массивах Кызылжар и Ясный, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Аким области Асхат Шахаров осмотрел готовность спортивных объектов к приему детей.

ФОК в Кызылжаре строила подрядная организация ПрК «Ерзат». Стоимость проекта составила 557,97 млн тенге. Здесь будут заниматься 500 детей. Откроют секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису и по единоборству. Есть также трибуна на сто мест. 

В Ясном откроют аналогичный комплекс.

«На следующей неделе состоится открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в Кызылжаре и Ясном, где будут заниматься местные дети. Тренерский состав для работы уже подобран. В феврале мы планируем открыть еще три ФОКа - в жилом массиве Балауса, селе К. Нокина и в Акжаре. В будущем эти комплексы будут преобразованы в детско-юношеские спортивные школы.

Как отмечал Глава государства, особое внимание должно уделяться вовлечению молодежи в занятия спортом, чтобы подрастающее поколение вело здоровый образ жизни. В этом направлении мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру и создавать все условия для детей и молодежи», - подчеркнул аким.

#Спорт #Актобе #ФОК

Популярное

Все
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
6,4 млн штук молоди рыбы спасено в Атырауской области
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Глава Минздрава обсудила с верховным муфтием вопросы донорства и вакцинации
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Как поменять пищевые привычки детей?
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по настольному теннису
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Год единства и созидания
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии

Читайте также

22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животны…
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
За Деда Мороза обидно
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]