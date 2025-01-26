В Актобе построили пять ФОКов

Аким области Асхат Шахаров осмотрел готовность спортивных объектов к приему детей.

ФОК в Кызылжаре строила подрядная организация ПрК «Ерзат». Стоимость проекта составила 557,97 млн тенге. Здесь будут заниматься 500 детей. Откроют секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису и по единоборству. Есть также трибуна на сто мест.

В Ясном откроют аналогичный комплекс.

«На следующей неделе состоится открытие физкультурно-оздоровительных комплексов в Кызылжаре и Ясном, где будут заниматься местные дети. Тренерский состав для работы уже подобран. В феврале мы планируем открыть еще три ФОКа - в жилом массиве Балауса, селе К. Нокина и в Акжаре. В будущем эти комплексы будут преобразованы в детско-юношеские спортивные школы.

Как отмечал Глава государства, особое внимание должно уделяться вовлечению молодежи в занятия спортом, чтобы подрастающее поколение вело здоровый образ жизни. В этом направлении мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру и создавать все условия для детей и молодежи», - подчеркнул аким.