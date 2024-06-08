В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог

Более ста улиц внутрипоселковых дорог будет отремонтировано в районных центрах и других населенных пунктах, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В этом году в регионе отремонтируют 322 км республиканских дорог и 544 км автодорог местного значения, в том числе 175 км уличной дорожной сети. Таким образом доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 80%.

Аким области Асхат Шахаров осмотрел город и встретился с подрядчиками, которые строят дороги на улицах Мәңгілік ел, Х.Досмухамедова, Г.Жубановой и в районе Кирпичного и ознакомился с темпами работы.

В текущем году начат важный проект для региона реконструкция трассы международного значения «Актобе – Карабутак – Улгайсын». Проект разделен на 7 участков протяженностью 262 км. В этом году строительные работы будут вестись на 2 участках протяженностью 56 км. На эти цели выделено 16 млрд тенге. Дорога будет четырехполосной.

Помимо этого, планируется завершить ремонт трассы «Кандыагаш – Эмба – Шалкар».

Вместе с тем 105 улиц или 91 км внутрипоселковых дорог будет отремонтировано в районных центрах и населенных пунктах.

Более 80 км дорог отремонтируют в областном центре. Сейчас идет капитальный ремонт дорог в районе Москвы в Актобе. В этом году там планируют завершить работы. Также в микрорайоне Алтын Орда будет строиться объездная четырехполосная дорога от проспекта Санкибай батыра до Южного обхода. Там же продолжат строительство дороги по улице Мангилик ел. Кроме того, начнется строительство подъездных путей в жилые массивы и к школам реализуемых в рамках национального проекта «Комфортная школа». Ремонт финансируется из республиканского и местного бюджетов.