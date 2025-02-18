Сотрудники МФО выдавали кредиты без биометрии в Актюбинской области

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Прокуратурой области в ходе мониторинга уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством, выявлены нарушения в деятельности финансовых организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что сотрудники микрофинансовых организаций выдавали кредиты без проведения биометрической идентификации заемщиков. Это позволило мошенникам оформлять займы на граждан без их ведома.

Кроме того, выявлены факты незаконного открытия банковских счетов на иностранных граждан, которые не пересекали границу и не въезжали в Казахстан.

Между тем, по закону личное присутствие при открытии счета является обязательным.

В связи с этим прокуратурой Актобе начато 5 досудебных расследований по ст. 250 УК (Злоупотребление полномочиями) и ст. 254 УК (Недобросовестное отношение к обязанностям).

На данный момент проводятся необходимые следственные действия для принятия окончательного процессуального решения.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники банка в Павлодаре выдавали кредиты без биометрии.

#Актюбинская область #нарушения #финансовые услуги

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