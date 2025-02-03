Сотрудники банка в Павлодаре выдавали кредиты без биометрии

Уголовные дела возбуждены в отношении недобросовестных сотрудников банка в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В связи с увеличением случаев телефонного мошенничества и оформлением кредитов на имя пострадавших, полиция возбудила уголовные дела в отношении работников банков по фактам злоупотребления служебными полномочиями.

К примеру, сотрудники банков второго уровня и микрофинансовых организаций ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, выдав кредиты без проведения биометрической идентификации личностей потерпевших.

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается. Следует отметить, что с начала года в регионе зарегистрировано 173 случая мошенничества, из которых 126 относятся к сфере информационных технологий.

