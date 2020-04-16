В Алматы отменили массовые мероприятия до конца июня

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: lytkarino.com
В Алматы все массовые мероприятия отменены до 1 июля. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев в рамках онлайн-встречи со СМИ и общественностью, передает Kazpravda.kz.

"Массовые мероприятия до 1 июля все отменены. Ничего проводить не будем. Посмотрим, как дальше будет продолжаться. Изучаем мировой опыт, смотрим, везде потихоньку начинают "двигаться". Разные подходы у разных стран. Каждая страна, каждый город, исходит из той эпидситуации, которая сложилась в данном городе или стране", – сказал Сагинтаев.

Кроме того, по его словам, определены три этапа восстановления экономики и жизнедеятельности Алматы.

"Мы говорим о том, что те меры, которые принимаются нами, дают свои плоды. В то же время, мы не должны расслабляться и не должны импортировать КВИ с других областей, в частности, с Алматинской области", – добавил аким.

В заключение он выступил с предложением о так называемом санитарном поясе в пригороде.

"Наши возможности больше, чем области. Вы знаете, что 65% населения области проживает вокруг нашего города", – резюмировал Сагинтаев.

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