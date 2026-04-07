В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялся вечер-портрет «Қажымұқан – әлем таныған тұлға», приуроченный к 155-летию со дня рождения первого казахского профессионального спортсмена мирового уровня, борца Кажымукана Мунайтпасова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие представители спортивного сообщества, общественности, молодежь и читатели библиотеки.

Участникам был представлен обзор о жизненном пути, спортивном наследии Кажымукана Мунайтпасова и его вкладе в развитие национальной борьбы и популяризацию Казахстана на международной арене.

Парралельно состоялась книжная выставка, посвященная жизни и деятельности спортсмена. Участники мероприятия поделились своим мнением об историческом наследии деятелей спорта. Они отметили важность таких встреч и необходимость сохранения памяти о выдающихся личностях казахского народа.