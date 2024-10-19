В Алматы пройдет II Международный фестиваль театров кукол

Культура
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В рамках фестиваля пройдут и познавательные творческие встречи и мастер-классы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В Алматы с 21 по 24 октября пройдет ІІ Международный фестиваль театров кукол Almaty puppet festival – 2024. В этом году участие в нем примут лучшие театральные коллективы из Китая, Польши, Чехии, Болгарии, Грузии, Турции, Азербайджана, Узбекистана, России, Башкортостана и Казахстана.

Фестиваль, проводимый Государственным театром кукол при поддержке акимата города Алматы, ставит перед собой цель ознакомить зрителей с современными постановками кукольного искусства, укрепить международные творческие связи и создать творческую площадку, которая будет вдохновлять креативные умы в театральной сфере.

«Мы проводим наш собственный фестиваль, который стал для нас очень важным праздником. В прошлом году, когда мы впервые провели этот масштабный праздник, в нем участвовали театры кукол из 6 стран. Однако в этом году участвуют коллективы из 11 стран. Для нас это большой показатель престижности и репутации нашего фестиваля», - отметил директор Государственного театра кукол Алмат Абдрахманов.

ІІ Международный фестиваль театров кукол Almaty puppet festival – 2024 обещает стать ярким событием в культурной жизни города и важной площадкой для обмена опытом и идеями между мастерами кукольного искусства. Помимо показов многообразных атмосферных спектаклей с необычными кукольными персонажами, в рамках фестиваля пройдут и познавательные творческие встречи и мастер-классы.

#Алматы #фестиваль #театр кукол

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