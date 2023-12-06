В Алматы шлагбаумную систему хотят заменить на безбарьерную

В городском акимате рассказали о планах по изменению правил организации платных парковок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы на платных коммунальных площадочных парковках рассматривается установка стационарных камер (фото-, видеофиксации и учета времени парковки) и электронных устройств, отображающих количество свободных мест и другую необходимую информацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Сегодня на парковках площадочного типа въезд и выезд контролируются шлагбаумной системой. Коммунальное предприятие на парковках площадочного типа планирует организовать безбарьерную систему. Предполагается, что такая система послужит увеличению пропускной способности, исключит возможность образования очередей на въезде и выезде, сократит время проезда автомобилей на территорию парковок, также система позволит фиксировать автомобили в автоматическом режиме и при неоплате – составит штраф.

Кроме того, это позволит обеспечить индикацию и автоматический подсчет свободных паркомест.

Помимо прочего, исключается электронный терминал для оплаты в целях экономии бюджета по расходам на содержание и удобства безналичного расчета.

Процесс оплаты по QR-коду занимает всего несколько секунд и интегрирован с мобильными устройствами, что делает его удобным для использования в повседневной жизни.

В правилах организации автопарковок планируется установить дорожную разметку синего цвета. В мировой практике синяя разметка широко используется для обозначения границ платных парковок. Считается, что дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а вот синяя разметка неизбежно привлекает к себе внимание.

Отмечается, что данный проект постановления не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и отвечает требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам. Все заинтересованные граждане могут принять участие в обсуждении проекта до 20 декабря 2023 года по следующей ссылке:

https://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcard?id=14828548.