В Астане накренилась одна из опор LRT

Опасности для разрушения нет, заверили городские службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Информбюро

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В Астане накренилась одна из опорных конструкций системы LRT. Об этом сообщает пресс-служба City Transportation Systems.

Инцидент произошёл 10 ноября на участке строительной площадки по улице Калдаякова, между проспектом Тауелсиздик и улицы Панфилова.

В компании объяснили, что столб LRT накренился при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение опалубки.

"В настоящее время предприняты меры по ограничению движения на данном участке. Опасности для разрушения нет. Восстановительные работы будут завершены завтра в течение дня", – сообщили в CTS.