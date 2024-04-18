Выставка «Сокровища Якутии» открылась в столице Казахстана

Фото: МКИ РК

Экспозиция включает в себя четыре раздела «Вышитая карта Республики Саха», «Культ коня в культуре народов Евразии», «Сокровищница Якутии» и «Кузнечное ремесло Якутии».



Посетители выставки смогут посмотреть эксклюзивные, авторские работы мастеров декоративно-прикладного искусства Якутии и ознакомиться с большим разнообразием традиционных ножей, сделанных из редких материалов, инкрустированных драгоценными камнями.



Центральное место в экспозиции занимает россыпь более двух тысяч бриллиантов на серебряной тарелке - композиция «Сияние бриллиантов». Выставка продлится до 2 мая 2024 года.



Мероприятия, приуроченные к Дням Республики Саха в Казахстане будут проходить в Астане и Алматы. Так, в камерном зале государственного национального казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева запланированы концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», опера Олонхо «Ньургун Боотур», в зале Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет спектакль Олонхо «Кыыс Дэбилийэ».

В залах государственных театров Алматы также будут организованы концерты и спектакли.

