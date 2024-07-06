В Астане проходит Международный фестиваль «Театральная Евразия»

– Роль театра в сохранении традиционных нравственных ценностей, духовном обогащении людей, несомненно, велика, – отметил вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов.

По его словам, яркие, необычные и запоминаю­щиеся представления уличных театров привлекут внимание горожан и гостей столицы, подчеркнут значение Астаны как культурного центра Евразии.

– Главная цель – активизация культурного обмена на высоком меж­дународном уровне, поддержка имиджа Астаны как культурной столицы мира, – подчеркивает Эльмира Щербакова, организатор нынешнего шоу, президент Российского благотво­рительного фонда социальных инициатив «Мир и гармония».

6 июля колонны из актеров всех театров-участников совершат красочное шествие от городской площади по Арбату Астаны, выйдут на набережную, пройдут через мост в Цент­ральный парк.

– Шестого и седьмого июля в Центральном парке будут давать представления театры из четырех стран. Язык актеров – невербальный, это язык жеста, понятный каждому зрителю. Мы хотим, чтобы на два дня этот язык общения стал самым легким и самым желанным на великолепных просторах Астаны, – говорит Эльмира Щербакова.

В афише фестиваля «Теат­ральная Евразия» заявлены театры «АспектР», «СоЛу», «Мимикрия», «Vokrug», «Театр кукол» акимата города Астаны, Театр Мурата Мутурганова, театр «Королевский жираф» и другие творческие коллективы.

Кроме того, режиссеры из России и Эстонии проведут мастер-классы. В Астане будет работать авторская лаборатория «Искусство уличного театра» режиссера Станислава Варкки (Эстония), художественного руководителя театра «Giraffe Royal», одного из ведущих экспертов в мире по уличному театру. Для молодых актеров и режиссеров будет проведен мастер-класс руководителем молодежной программы Московского театра «Школа драматического искусства» Глебом Черепановым.

По словам организаторов, фестиваль «Теат­ральная Евразия» имеет огромный потенциал творческого сотрудничества. Он предполагает яркие постановки и проведение дискуссий и встреч пуб­лики с представителями теат­рального мира. Спешите видеть!