В Астане состоялась премьера спектакля «Күй»

Театр
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Произведение, наполненное философской глубиной и драматической выразительностью, нашло свое новое звучание на театральной сцене, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

14 июня 2025 года на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева с большим успехом прошла премьера спектакля «Күй», поставленного по одноименной повести Народного писателя, Героя Труда Казахстана Абиша Кекилбаева.

Произведение, наполненное философской глубиной и драматической выразительностью, нашло свое новое звучание на театральной сцене благодаря команде высокопрофессиональных мастеров. Спектакль сопровождался живым исполнением народного ансамбля театра.

В центре сюжета — судьба Жөнейіта, человека, оказавшегося между трагедией народа и своей личной болью. Черезего образ спектакль поднимает темы утраты, справедливости и человеческого достоинства. Его молчаливая внутренняя борьба и попытка сохранить веру и надежду раскрываются на фоне исторических потрясений.

Премьера вызвала большой отклик у публики, оставив глубокое впечатление и заслуженные аплодисменты. «Күй» стал важным событием в культурной жизни столицы, достойно продолжив традиции национального драматического искусства.

#театр #Абиш Кекильбаев #театр имени Калибека Куанышбаева #спектакль «Күй»

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