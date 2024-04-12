В Атбасаре большая вода

Общество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Вчера объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера

фото "КП"

Ранним утром в четверг жителей Атбасара разбудили громкие сирены. Как оказалось, произошло резкое увеличение уровня воды в реке Жабай, что привело к переливу на шести участках насыпного земляного вала. Потоки воды хлынули в город, подтопив близлежащие дома и здания. Сообщалось, что уровень воды в реке стремительно растет, достигнув на тот
момент сверхкритической отметки в 5,95 м. В результате 11 апреля 2024 года в Атбасарском районе объявлен режим ЧС природного характера.

Сразу же началась эвакуация людей в заранее подготовленные на такой случай места. Сотрудники МЧС взялись за откачку воды с помощью мотопомп.

Со словами поддержки и просьбой не поддаваться панике к горожанам обратился аким района Аманбек Калжанов. Он настоятельно попросил всех жителей паводкоопасной зоны немедленно покинуть жилые дома. В городе организованы пункты эвакуации, где будут организованы ночлег и горячее питание, оказываться по мере необходимости медицинская помощь. Было подчеркнуто: всем пострадавшим от паводка жителям будет возмещен ущерб. С этой целью в городе создана специальная комиссия.

Сейчас в Атбасаре трудятся более 400 человек, в их арсенале 100 единиц техники. Куда было возможно, зашла тяжелая техника, тщательно укрепляя земляные валы. На других участках волонтеры из числа неравнодушных местных жителей, спасатели укладывают мешкотару с инертным материалом. Самое главное, в настоящее время пострадавшие жители не остаются без внимания. Им окажут поддержку и в дальнейшем.

Добавим, с самого начала паводка в Атбасаре действует и молодежный волонтерский отряд, куда вошли ребята из Аграрно-индустриального колледжа, городская молодежь. На протяжении десяти дней юные добровольцы взяли на себя обеспечение горячим чаем сотрудников МЧС, всех других неравнодушных людей, противостоящих природной стихии.

– Людей, прибывающих на помощь, становится больше. Спасибо местным жителям, которые пекут баурсаки, пирожки, звонят нам, чтобы заб­рали. Прямо сейчас мы приготовили 200 горячих пирожков, 60 лит­ров чая и отправляемся на участки, – сказала руководитель молодежного ресурсного центра Атбасара Камилла Рыс­пекова. И добавила, что неравнодушные земляки откликаются на призыв молодежи в социальных сетях.

Так, на выделенные двумя атбасарцами 150 тыс. тенге ребята приобрели матрасы, комплекты постельного белья для одного из эвакопунктов.

#паводок #ЧС #подтопление #Атбасар #эвакуация

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