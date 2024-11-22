В Австрии нашли 30 кг золотых монет в тайнике

В мире, Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Вене водопроводчик обнаружил сундук с золотыми монетами стоимостью €2,5 млн

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Согласно материалу, сантехник совершил находку во время ремонта в вилле в районе Пенцинг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Он обнаружил веревку, виднеющуюся из подвального помещения, но не смог вытащить ее, после чего воспользовался лопатой. Отколов бетон, рабочий обнаружил металлический сундук, в котором находились монеты с изображением композитора Моцарта.

По закону Австрии, содержимое тайника будет поделено поровну между сантехником и владельцем виллы, сообщает британская газета The Sun.

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