В Баку согласовали итоговый документ COP29

К 2035 году беднейшие страны мира будут получать 1,3 триллиона долларов США в год на защиту климата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Участники 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата в ночь на воскресенье, 24 ноября, согласовали увеличение климатической помощи бедным странам. К 2035 году объем средств, ежегодно выделяемые на эти цели индустриальными странами, должен увеличиться как минимум до 300 млрд долларов, а всего, учитывая как государственные, так и частные средства финансирования, беднейшие страны должны получать к этому времени 1,3 трлн долларов в год.

Эти деньги должны позволить развивающимся странам финансировать меры для борьбы с изменением климата, а также адаптироваться к последствиям глобального потепления, таким как более частые засухи, штормы и наводнения.