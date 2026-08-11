«Выбор в пользу природы» – в Минэкологии высказались по поводу шоперов

Экология
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Минэкологии оценили эффективность главного тренда осознанного потребления, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как отметили в министерстве, каждый год в мире используется до пяти триллионов одноразовых пластиковых пакетов. Многие из них служат всего несколько минут, но после этого становятся отходами.

Альтернатива кажется простой – многоразовая сумка. Но здесь есть важный нюанс: её экологичность напрямую зависит от того, насколько долго ею пользуются.

«По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), хлопковую сумку необходимо использовать примерно 50–150 раз, чтобы её воздействие на климат стало ниже, чем у одноразового пластикового пакета. Главное — не просто выбрать многоразовую вещь, а действительно сделать её многоразовой. Начинаем с простого. С одной сумки. С одной привычки. С одного выбора в пользу природы», – говорится в публикации ведомства.

Ранее в рамках Международного дня без отходов в Минэкологии подчеркнули важность перехода к устойчивому управлению отходами и развитию инфраструктуры переработки в Казахстане. 

#обращение #Минэкологии #пластик #пакеты #шоперы

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