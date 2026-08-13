Туристы встретили снежного барса в естественной среде обитания

Экология,Природа
Дана Аменова
специальный корреспондент

Уникальный момент удалось запечатлеть на видео

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На одной из особо охраняемых природных территорий встретили снежного барса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии 

Редкого хищника заметил гид туристической группы, возвращавшейся с горного маршрута. Уникальный момент удалось запечатлеть на видео.

Снежный барс занесен в Красную книгу РК и находится под охраной государства. Встреча редкого хищника в естественной среде обитания является важным свидетельством сохранности горной экосистемы и устойчивости природной среды.

#туристы #природа #Барс

Популярное

Все
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
«Пилот» для пяти регионов
Потенциал дальнейшего развития
На принципах объективности и открытости
Перспективы взаимодействия
Проект Tomiris: превращая многозадачность в преимущество
Без лишних трат
Не проиграть в борьбе с огнем
Прощание с Лигой чемпионов
Обещают, чтобы… обчистить
Волшебный мир – и свет, и полумгла...
Зеленый Туркестан
Правдивое Слово
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Институт ядерной физики — научно-технологическая опора атомной энергетики Казахстана
Тяжелоатлет Акжол Курманбек выиграл «золото» на ЧА среди юниоров
Туристы встретили снежного барса в естественной среде обитания
Казахстан запустил 53 проекта для перехода от сырья к агропереработке
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
«Человек-паук 4: Новый день» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Разумная привычка, а не просто тренд
Кандидат в депутаты Курултая встретилась с жителями Павлодарской области
За счет возвращенных активов
Наш десант на Dota 2, Phygital Football и Phygital Shooter
Ждем успеха в Туркестане
Вычислен последний фигурант «титанового» дела
Фестиваль Comic Con Astana 2026 стартовал в столице
1,4 млрд тенге выделили на водоснабжение и водоотведение в Акмолинской области
Предвыборные теледебаты на Седьмом канале – итоги онлайн-голосования
Обменялись опытом с коллегами
Золото, рожденное трудом
МВД присоединилось к реализации республиканского проекта «Читающая нация»
Учиться наблюдать
Сохраняя традиции созидания
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения

Читайте также

День Каспийского моря: Казахстан усиливает меры по сохранен…
Сегодня празднуется день Каспийского моря
«Выбор в пользу природы» – в Минэкологии высказались по пов…
Caspian Clean Challenge объединил волонтеров восьми стран в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]