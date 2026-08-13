Туристы встретили снежного барса в естественной среде обитания

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На одной из особо охраняемых природных территорий встретили снежного барса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Редкого хищника заметил гид туристической группы, возвращавшейся с горного маршрута. Уникальный момент удалось запечатлеть на видео.

Снежный барс занесен в Красную книгу РК и находится под охраной государства. Встреча редкого хищника в естественной среде обитания является важным свидетельством сохранности горной экосистемы и устойчивости природной среды.