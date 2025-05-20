Сотрудникам Жасыбайского, Баянаульского и Далбинского лесничеств вручили ключи от пяти малых лесопатрульных комплексов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказал директор Баянаульского государственного национального природного парка Аждар Жусупов, малые лесопатрульные комплексы на базе среднеразмерных пикапов JAC T6 предназначены для охраны и локализаций возгораний. Каждая машина оборудована емкостью для воды, отдельными рукавами, противопожарным инвентарем.

Техника приобретена при поддержке Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

«Эти автомобили облегчат ежедневную работу инспекторов и позволят своевременно реализовывать меры по охране окружающей среды в отдаленных районах. Также будет усилена работа по профилактике лесных пожаров, проведению рейдов и обеспечению безопасности посетителей парка», – сообщил Аждар Жусупов.

Кроме того, для улучшения радиосвязи по территории национального парка дополнительно установлен репитер (усилитель).