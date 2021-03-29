В борьбе за родную природу

Напомним: 13 января 2019 года инспекторы РГКП «ПО «Охотзоо­пром» Ерлан Нургалиев и Петр Ницык во время конфронтации с браконьерами неподалеку от озера Тенгиз в Карагандинской области были жестоко избиты. Ерлан Нургалиев умер в больнице не приходя в сознание, а его напарник, получивший открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, выжил. Летом того же года в Акмолинской области был убит еще один инспектор «Охотнадзора» Каныш Нуртазинов и ранен его коллега Самат Оспанов.

Во время съемок уходящей зимней натуры природа напомнила, что с ней шутить не стоит. Об этом сообщил режиссер и продюсер картины Максим Акбаров на своей странице в Facebook: «Один из актеров, не слушая команды, на снегоходе умчался в буран и потерялся. Была организована спасательная операция. Спустя несколько часов актера нашли».

Съемки в Акмолинской области продлятся до конца месяца. Как сообщил Максим Акбаров, летом съемки будут продолжены в Костанайской области.

Художественный фильм «Степь» о нелегкой работе защитников природы снимается компанией Golden Man Media при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, а также РГКП «ПО «Охотзоопром».