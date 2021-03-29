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В борьбе за родную природу
Галия Шимырбаева
Напомним: 13 января 2019 года инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром» Ерлан Нургалиев и Петр Ницык во время конфронтации с браконьерами неподалеку от озера Тенгиз в Карагандинской области были жестоко избиты. Ерлан Нургалиев умер в больнице не приходя в сознание, а его напарник, получивший открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, выжил. Летом того же года в Акмолинской области был убит еще один инспектор «Охотнадзора» Каныш Нуртазинов и ранен его коллега Самат Оспанов.