Фото: Primeminister.kz
Общество

Какие объекты запускают ко Дню республики в Казахстане

Завтра казахстанцы впервые отметят День Республики в качестве национального праздника страны. В этот день планируется запустить целый ряд социальных и промышленных объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Так в Туркестанской области к празднику открывается целый ряд объектов образования: частная школа на 150 мест в селе Казыгурт, школа на 900 мест в городе Сарыагаш, частная школа в селе Аксукент и Карабулак, школа для одаренных детей и школа-детский сад. 

В регионе также заработали крупный хлопкоперерабатывающий и кирпичный заводы. 

В Северо-Казахстанской области состоялся запуск предприятия по выпуску бумажной продукции мощностью 5 000 тонн в год, птицефабрики на 1,5 тыс. тонн мяса птицы в год и молочно-товарной фермы мощностью 3,5 тыс. тонн молока в год. 

В Жамбылской области открылся новый цех минеральных удобрений, который способен полностью удовлетворить потребность казахстанских аграриев в аммофосе.

В Павлодарской области к праздничной дате ввели в эксплуатацию девятиэтажный жилой дом в Экибастузе на 108 квартир и открыли ясли-сад на 260 детей.

В Караганде планируется запуск Центра поддержки детей с аутизмом на 600 мест. 

В Темиртау открыли новую поликлинику, оснащенную современным оборудованием, и культурно-оздоровительный комплекс. В городе также достроили многоквартирный жилой дом, ключи от квартир в котором получили 90 очередников. 

В селе Доскей Карагандинской области отремонтировали многоквартирный жилой дом для очередников организаций культуры и искусства.

В селе Коянды Акмолинской области заработал новый Центр семейного здоровья на 200 посещений в смену. 

А в селе Балкашино в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» введен в эксплуатацию стадион «Урожай», призванный стать центром спортивной жизни как для профессионалов, так и для простых любителей активного досуга.

В Мангистауской области ожидается запуск завода по производству стеклопластиковых изделий, клея и герметика, продукция которого будет со 100% казахстанским содержанием.

В Кызылординской области одновременно открыли 80 детских спортивно-игровых площадок, Дворец школьников, школу искусств, детский сад и врачебную амбулаторию. 

В Костанайской области начал работу Центр поддержки семьи, в котором людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут предоставлять психологическую и правовую помощь. 

Завершено также строительство 91 жилого дома для пострадавших от природных пожаров.

В поселке Степной Абайской области открылось новое учебное заведение на 300 учеников. 

Кроме того, в регионах ожидается ввод в эксплуатацию еще ряда административных, производственных, жилых, медицинских, сельскохозяйственных, спортивных и культурно-развлекательных объектов.

День республики станет по-настоящему народным праздником. Пройдут разнообразные фестивали, выставки, научно-практические конференции, а также экологические и благотворительные акции. Будут подведены итоги республиканских конкурсов «Жас өрен», URKER и др. В Астане, Алматы и других городах республики состоятся праздничные концерты.

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