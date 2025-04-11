Крыша клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась в ночь на вторник во время концерта
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Трагедия, произошедшая в развлекательном центре, повергла нашу страну в беспрецедентный траур. Чтобы продолжить чтить память жертв, президент продлил официальный траур на 11, 12 и 13 апреля», – говорится в заявлении МИД Доминиканской Республики, которое было опубликовано в соцсети Х вместе с указом президента Луиса Абинадера.
В ведомстве выразили признательность за «постоянные выражения солидарности и соболезнования» от других стран, и выразили соболезнования семьям погибших.
Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло в ночь на вторник во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур с 8 по 10 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.
Согласно последним данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, число жертв трагедии достигло 221 человека, из-под развалин выбрались сами и при помощи спасателей 189 человек.