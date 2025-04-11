Крыша клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась в ночь на вторник во время концерта

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Трагедия, произошедшая в развлекательном центре, повергла нашу страну в беспрецедентный траур. Чтобы продолжить чтить память жертв, президент продлил официальный траур на 11, 12 и 13 апреля», – говорится в заявлении МИД Доминиканской Республики, которое было опубликовано в соцсети Х вместе с указом президента Луиса Абинадера.

В ведомстве выразили признательность за «постоянные выражения солидарности и соболезнования» от других стран, и выразили соболезнования семьям погибших.

Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло в ночь на вторник во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур с 8 по 10 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.

Согласно последним данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, число жертв трагедии достигло 221 человека, из-под развалин выбрались сами и при помощи спасателей 189 человек.