В двух министерствах – новые назначения

Руководителем аппарата Минздрава назначен Болат Токежанов. В Министерстве юстиции председателем Комитета принудительного исполнения стал Махсат Балабеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приказом министра здравоохранения Токежанов Болат Турганович назначен на должность руководителя аппарата Министерства.

Он родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим совхоза «Обуховский» Уланского района ВКО.

С 1994 по 1996 годы работал налоговым инспектором отдела внешнеэкономической деятельности, старшим инспектор сектора налогообложения совместных иностранных предприятий Восточно-Казахстанской областной налоговой инспекции.

В разные годы работал в Восточно-Казахстанском отделе Фонда обязательного медицинского страхования, был вице-министром здравоохранения, нацкоординатором проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения РК», ответственным секретарем Министерства здравоохранения РК.

2020-2022 годы занимал должность председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования». 2022-2023 годы— руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования.

С декабря 2023 года по настоящее время руководитель Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Махсат Кантбекович назначен на должность председателя Комитета принудительного исполнения ведомства.

Родился в 1982 году в городе Шымкент. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова, Казахский гуманитарно-юридический университет им. М.С. Нарикбаева, Университет Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в финансовой организации специалистом по обслуживанию физических и юридических лиц.

С 2005 по 2012 года работал в частных финансовых организациях. С 2012 года работал на разных должностях в структуре Министерства юстиции РК.

С июня 2023 года по настоящее время — директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.