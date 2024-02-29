В ЕАЭС продлят сроки подачи заявлений на экспертизу медизделий

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированный Мажилисом Протокол о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, Протокол направлен на создание условий для обеспечения потребностей системы здравоохранения государств-членов Евразийского экономического союза в медицинских изделиях, исключающего угрозу возникновения их дефицита.

Законом предусмотрено продление до 31 декабря 2025 года сроков подачи заявлений об экспертизе или регистрации медицинского изделия в соответствии с национальным законодательством государства-члена ЕАЭС.