В ЕАЭС продлят сроки подачи заявлений на экспертизу медизделий

Сенат, Здравоохранение
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированный Мажилисом Протокол о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря  2014  года», сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

 Как отмечается в заключении к документу, Протокол направлен на создание условий для обеспечения потребностей системы здравоохранения государств-членов Евразийского экономического союза в медицинских изделиях, исключающего угрозу возникновения их дефицита. 

Законом предусмотрено продление до 31 декабря 2025 года сроков подачи заявлений об экспертизе или регистрации медицинского изделия в соответствии с национальным законодательством государства-члена ЕАЭС. 

«Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются укрепление сотрудничества в области здравоохранения и формирование более эффективного общего рынка медицинских изделий между государствами-членами ЕАЭС», - говорится в заключении

#здравоохранение #Сенат #ЕАЭС

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