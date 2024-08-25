В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус

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Дезинсекционные работы в регионе велись тремя способами: авиационным, речным и барьерным. C 4 апреля в регионе стартовали фенологические наблюдения за стадиями развития гнуса. Первые пешие обработки были начаты с 23 апреля.

С 27 апреля специалисты приступили к проведению авиаобработок. 8 бортами были выполнены 327 вылетов, обработаны 127 тыс. га. Недоступные для авиации 3,3 тыс. га дополнительно обрабатывались пешим методом – ранцевыми опрыскивателями.

Эффективность авиаобработок составила 91% на пойме городов Павлодар и Аксу и 83% в северных районах области, что было связано с водохозяйственной обстановкой в регионе.

Из запланированных 6,2 км3, общий объем попуска достиг 6,7 км3, было затоплено свыше 80 % пойменной территории. Обильные осадки и боковая приточность рек в верховьях р. Иртыш также отрицательно сказались на завершении природоохранных попусков. Например, расходы воды из Шульбинского водохранилища, даже после завершения природоохранных попусков, постоянно держались на уровне – от 1800 до 1250 м3/с.

Все это внесло существенные коррективы на развитие мошек. Впервые в области наблюдалась картина развития и выплода личинок мошек с самой поймы, а традиционный основной выплод произошел не на юге области, а в низовьях, на отдельных протоках. Наибольшее количество жалоб на мошку было из сел Иртышского и Железинского районов.

«Все мы видели, что в этом году ситуация с гнусом была гораздо сложнее, чем в предыдущем. Несмотря на это, отмечаю, что работы проведены эффективно. Благодаря своевременно проведенным мероприятиям и выполнению дополнительных 30 вылетов с поперечным охватом на площади 11,5 тысячи гектаров в Иртышском пойменном массиве мы не допустили повторения сезона 2016 года, когда для борьбы с гнусом в областном центре даже планировали ввести режим ЧС», - сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Средняя эффективность речных обработок по итогам сезона составила 86,1 %. В период с 29 мая по 27 июня были проведены 3 тура речной обработки против личинки мошки. Произведен слив 305 тыс. литров биопрепарата, благодаря чему количество личинок мошек удалось снизить 1700 до 80 штук на 1 дм2.

На сегодня все запланированные мероприятия по дезинсекции завершены в полном объеме в Павлодаре, Аксу и сельских районах области. Продолжаются обработки в Экибастузе.

«Считаю недопустимым, что в Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус. Регулярно мне поступают жалобы от жителей. Это говорит об неэффективности работ городского подрядчика. Руководству города совместно с моим курирующим заместителем и областным управлением необходимо пересмотреть подходы работы в Экибастузе, рассчитав их необходимый объем и разработав эффективный алгоритм», - поручил Асаин Байханов.

Специалисты внесли предложение в 2025 году увеличить площадь авиаобработок до 172 тыс. га. Добавить в план работ планируется 15 тыс. га ранее не обрабатываемых участков северной части сельской зоны Аксу и дополнительные 30 тыс. га Иртышского пойменного массива.