В экипаже только девушки

Любой полет планируется заранее. А когда формировали первый женский экипаж, то в авиакомпании Qazaq Air к этому подошли основательно. Сотрудница Crew control office Дамира Канафина признается, что на это ей понадобилось полгода.

– Здесь учитывается много нюансов: налет часов, расписание, время отдыха, компетентность и профессионализм каждого члена экипажа – все должно сойтись.

В итоге мы собрали женский экипаж, который отлично справился со своей задачей, – отмечает девушка.

Дамира Канафина считает, что в авиакомпании нет различий между мужчинами и женщинами. Главный фактор – профессионализм и любовь к небу.

– Уникальность этого экипажа в том, что все девушки – гражданки Казахстана. Они родились, выросли, прошли обучение в нашей стране.

Отметим, что 19 июля женский экипаж совершил сразу четыре рейса по двум маршрутам: Астана – Петропавловск – Астана и Астана – Омск – Астана. Экипаж самолета De-Havilland Dash 8-Q400 представляли командир борта Екатерина Сверчкова, второй пилот Ажар Несипбаева, старший бортпроводник Аида Кенжебекова и младший бортпроводник Дарья Гончаренко.

Командир воздушного судна, первый пилот Екатерина Сверчкова отвечает за работу экипажа. Наша героиня отмечает, что сам исторический полет прошел для нее штатно. Продолжительность каждого рейса – от часа до двух часов.

– Для меня нет особой разницы лететь с мужчинами или женщинами – работаем по одним и тем же инструкциям. Конечно, было предвкушение: классно, впервые летим – одни девчонки! – улыбается Екатерина.

Она шесть лет профессионально занималась парашютным спортом.

– Когда мне было 14 лет, папа предложил прыгнуть с парашютом. После первого прыжка поняла, что небо – это мое, занялась этим профессионально и выступала на разных соревнованиях, – говорит Екатерина.

Однажды инструктор девушки Олег Русских предложил ей попробовать свои силы в авиации. Как раз тогда в Астане набирали на бесплатные курсы пилотов малой авиации для юношей и девушек до 18 лет по программе Токтара Аубакирова.

– Я прошла вступительные экзамены, медосмотр, и меня приняли в программу. Прошли теорию и практические навыки отрабатывали на аэродроме «Жоламан». В 2013 году в 16 лет я самостоятельно выполнила свой первый полет на легкомоторном самолете. Тогда там, в небе, я поняла, что быть пилотом – моя судьба, – признается девушка.

Скоро Екатерина Сверчкова подала документы в авиационный учебно-тренировочный центр «Балапан» в Караганде. Затем поступила в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Диплом, достаточное количество летных часов и опыт поз­волили Екатерине Сверчковой устроиться в Qazaq Air.

– В 2018 году, когда мне был 21 год, я пришла в авиакомпанию. У меня уже были тысяча часов налета и достаточный опыт. Начала работать вторым пилотом. Спус­тя четыре года, в июле 2022- го стала командиром воздушного судна, – отметила пилот.

Должность командира обязывает девушку быть всегда собранной.

– В первую очередь я как командир воздушного судна несу ответственность за безопасность полетов. Для этого важны четкая координация работы всех членов экипажа, соблюдение стандартов и расписания, техническая готовность самолета и другие факторы, – подчеркнула Екатерина.

Рядом с командиром по правую руку сидит второй пилот.

В составе женского экипажа это кресло занимала 23-летняя Ажар Несипбаева. Стать пилотом она решила в 15 лет. Интересный факт: Ажар училась в том же летном центре, где и Екатерина.

– Мама принесла журнал, где я прочла статью про авиационный учебный центр, который открылся при поддержке Тохтара Аубакирова. Прошла медосмотр, сдала экзамены по физике и математике и приступила к теоретическому обучению. Целый год после школы я ездила в центр, изучала метеорологию, навигацию, аэродинамику, воздушное право. Летом были три месяца практики.

В 16 лет юный пилот получила допуск к первому полету – взлетела на легкомоторном самолете TL-2000, в результате чего получила первую лицензию пилота. Как и Екатерина, Ажар тогда твердо решила – штурвал она больше никогда не отпустит.

После школы девушка поступила на грант в академию граж­данской авиации Алматы. На втором курсе Ажар Несипбаева прошла отбор по программе академической мобильности в Европе.

– Я два года училась в Чехии в летной школе F-AIR, аэродром находится недалеко от Праги в городе Бенешове. Училась по меж­дународным стандартам, на современных тренажерах совершали полеты. В марте 2022 года получила лицензию EASA – коммерческого пилота. Она дает право устроиться на работу в любую авиакомпанию мира, – говорит Ажар.

Но девушка выбрала казах­станское небо. Разослала резюме в отечественные авиакомпании и вскоре получила приглашение от Qazaq Air. Компания направила девушку в Вену, где она переобучилась на турбовинтовой самолет Bombardier Dash-8 Q400. Через полгода вернулась и стала вторым пилотом.

Чем же отличается работа первого и второго пилотов? Ажар отвечает: практически ничем.

– В авиации есть такие понятия, как pilot flying и pilot monitoring. Первый управляет самолетом, второй следит за полетом. Пилоты меняются ролями, чтобы не уставать. Например, если в день четыре рейса, то два раза я управляю самолетом, два раза контролирую. А так первый и второй пилоты выполняют одни и те же функции. Единственное, командир воздушного судна всегда принимает финальное решение по разным вопросам, – пояснила девушка.

Управлять огромным самолетом непросто, признаются наши героини. Это большие физические и психологические нагрузки. Девушки взлетают, обходят грозы, ведут радиосвязь, считают топливо, смотрят за системами самолета, чтобы бортовая электроника, гидравлика и другие показатели работали в совокупности и в своих лимитах. Концентрация – на все сто процентов.

Да и графики полетов могут непредсказуемо меняться.

– Мы работаем днем, ночью, в выходные, праздники. Всегда находимся наготове, даже если выходной день, потому что другие пилоты могут заболеть, не выйти в рейс, и нужно быстро заменить их, – говорит Екатерина Сверчкова.

В свободное время Екатерина и Ажар посвящают себя семье, родителям, хобби.

– Я практикую йогу, мне нравится активный отдых, – говорит Екатерина, – если удается вы­рваться в Алматы, то это походы в горы или горные лыжи. Если в Астане, то гуляю по набережной и встречаюсь с друзьями.

Все дальнейшие планы и мечты девушек-пилотов связаны только с небом.

– Сейчас летаю на турбовинтовом самолете, но вижу себя на больших реактивных самолетах. Это такие суда, как Airbus, Boeing, Embraer. Хочу летать выше, дальше, больше! – мечтательно произнесла Ажар.

– Безусловно, хочу развиваться, выйти на международные рейсы, – признается Екатерина. – Когда работаешь пилотом, задумываешься о здоровье, потому что это допуск к нашей работе. Поэтому держим себя в форме, развиваемся, узнаем новое, чтобы быть лучшими в авиации!