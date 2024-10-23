В этом году в Казахстане построено 115 новых медицинских объектов

Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения госнаград рассказал о приоритетных направлениях социальной политики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В этом году в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 115 новых медицинских объектов. В отечественной медицине внедряются инновационные методы лечения, начата комплексная модернизация онкологической службы. Принят закон о юридической и финансовой защите медицинских работников, направленный на повышение престижа профессии. В результате этих и других системных мер отмечается улучшение основных медико-демографических показателей. Средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет. Также реализуется Национальный проект «Комфортная школа», благодаря которому около 500 тысяч детей получат учебные места», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.

«Это веление времени. 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Мы уделяем приоритетное внимание техническому и профессиональному образованию. В этом году значительно вырос госзаказ для таких специальностей, а количество грантов увеличено на 10 тысяч. 65 % госзаказа было выделено именно на технические специальности. В нашей стране открываются филиалы престижных зарубежных высших учебных заведений. Были приняты и другие меры по повышению качества образования. Недавно принят Закон «О науке и технологической политике». Уверен, все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности страны», – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в этом году по его инициативе запущена республиканская акция «Таза Қазақстан», которая призвана повысить экологическую культуру общества.