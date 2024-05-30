В Генпрокуратуре обсудили вопросы дорожной безопасности

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам дорожной безопасности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

28 мая состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам дорожной безопасности, с участием руководящего состава и ответственных сотрудников министерств внутренних дел, юстиции, просвещения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, судебной администрации, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», Республиканской палаты частных судебных исполнителей, консорциума профобъединений по подготовке водителей.

Открывая мероприятие, председатель Комитета Сабит Нурлыбай напомнил, что данное заседание проводится в рамках исполнения решения Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью от 28 сентября 2023 года.

«В рамках заседания обсуждены вопросы оказания государственных услуг, цифровизации деятельности правоохранительных органов, а также достоверности сведений о наложенных административных взысканиях в виде лишения права управления транспортным средством, введения типовой образовательной программы по обучению детей правилам дорожного движения в соответствии ст.13 Закона «О дорожном движении», – говорится в официальном сообщении.

Также с учетом обсуждения в целях качественного оказания государственных услуг рекомендовано доработать информационные системы Верховного Суда и МВД.