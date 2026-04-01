Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

1 апреля в самой населенной стране мира, Индии, началась перепись жителей. В сборе данных примут участие более 3 млн госслужащих. Как сообщает индийское издание The Economic Times, проходить перепись будет в два этапа и завершится, как ожидается, в марте 2027 года. Население Индии превышает 1,4 млрд человек.

В течение ближайших 15 дней все желающие смогут самостоятельно внести все необходимые данные о себе на сайте переписи. Затем в течение 30 дней будет проходить подомовой обход во всех населенных пунктах страны. Граждане ответят на 33 вопроса анкеты, в том числе об образовании, религиозной и кастовой принадлежности, а также о фертильности. Вся информация будет регистрироваться сразу в цифровом виде, опрашивающих обеспечили смартфонами и планшетами с соответствующим программным обеспечением. Власти Индии выделили на проведение переписи $1,4 млрд.

Перепись населения в Индии проходит раз в десять лет. Предыдущая процедура должна была пройти в 2021 году, но была отложена из-за пандемии COVID-19. За это время население страны выросло, и в 2023 году Индия, по оценкам Фонда ООН в области народонаселения, опередила Китай по числу жителей.