В интересах национальной безопасности

На пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова депутаты рассмотрели и обсудили ряд значимых законопроектов. Первый блок касался приведения ряда норм в соответствие с Конституционным законом «О выборах в РК». В частности, регулируются вопросы избрания членов окружных избирательных комиссий и досрочного прекращения полномочий депутата маслихата, избранного по одномандатному округу в случае его отзыва.

Поправками также совершенствуются процедуры проведения выборов. В частности, предлагается установить ответственность кандидатов за привлечение финансирования или иной материальной помощи вне избирательных фондов. Также вводится административная ответственность для пользователей онлайн-платформ за нарушение правил проведения агитации, предвыборных дебатов и публикации результатов опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов.

Обсуждение этих норм вывело депутатов на одну из самых острых тем – влияние блогеров и социальных сетей на избирательные кампании. Депутат Никита Шаталов предложил гипотетическую ситуацию: кандидат или партия распространяют среди избирателей агитационную атрибутику, например, кепки с символикой. Один из таких предметов оказывается у популярного блогера с аудиторией в 10, 20 или 100 тысяч подписчиков. Блогер начинает регулярно появляться в кадре с этой атрибутикой, открыто поддерживает кандидата или партию, однако при этом не получает денег, не заключает договор и не имеет подтвержденной координации с политической силой.

– Как в такой ситуации ЦИК будет квалифицировать действия блогера: как самостоятельную агитацию гражданина, как скрытую агитацию либо как элемент кампании, который должен отражаться в расходах и отчетности? – спросил Никита Шаталов.

Член ЦИК Шавкат Утемисов пояснил, что в подобных случаях ключевое значение имеет наличие либо отсутствие официальных договорных отношений между блогером и кандидатом или партией. По его словам, действующий закон о выборах прямо предусматривает: если кандидат или юридическое лицо принимает участие в агитации за какого-либо кандидата или партию, они должны предварительно получить письменное согласие на оказание таких услуг.

– Если такого письменного согласия нет, тогда это считается скрытой агитацией. За это предусмотрена ответственность статьей 118 КоАП, – пояснил Шавкат Утемисов.

Отдельно представитель ЦИК прокомментировал вопрос равного доступа кандидатов к блогерским площадкам. По его словам, если блогер уже сотрудничает с каким-либо кандидатом или партией на договорной основе и предоставляет площадку для агитации, он обязан предоставлять аналогичные возможности и другим кандидатам. Однако если речь идет о бесплатной поддержке без коммерческих отношений, такой обязанности не возникает.

Согласно повестке, депутаты также одобрили в первом чтении законопроект по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Документ направлен на развитие инфраструктуры связи, внедрение перспективных телекоммуникационных технологий и обеспечение населения качественными и доступными услугами связи, включая высокоскоростной Интернет. Поправками упрощается порядок предоставления земельных участков для строительства сооружений связи – антенно-мачтовых сооружений и опор. Разрешается строительство сетей связи на особо охраняемых природных территориях в установленном порядке. Кроме того, акиматы наделяются компетенциями по предоставлению мест с подведенным электроснабжением для строительства объектов связи, включая волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).

Однако обсуждение технических норм быстро перешло к самой болезненной для населения теме – постоянному росту тарифов на мобильную связь и Интернет. Депутат Нартай Сарсенгалиев предоставил статистику, согласно которой с 2022 года рост тарифов у отдельных операторов составил от 20 до 90%, а некоторые тарифы выросли сразу в несколько раз.

– Мы каждый раз слышим, что это частная собственность, частный бизнес и государство не может вмешиваться. Да, операторы связи могут устанавливать свои тарифы, однако эти тарифы должны проверяться вашим ведомством. Государство должно как-то контролировать это все. Народ уже давно задает этот вопрос и не может получить ответ, – возмутился мажилисмен.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев признал, что тенденция к повышению тарифов действительно существует. Но…

– Нам необходимо инвестировать очень крупные средства в инфраструктуру. Мы осуществляем переход с 4G на 5G и хотим, чтобы доступ к Интернету был и в сельских населенных пунктах. Мы протягиваем туда Интернет, а все это требует инвестиций, – сказал он.

Глава Минцифры также отметил, что за последние годы потребление интернет-трафика выросло примерно на 70%.

– Если считать стоимость одного гигабайта, то за последние три года цена фактически даже снизилась примерно на 15 процентов. В текущем году это около 82 тенге за гигабайт, – посчитал министр.

Министр подчеркнул, что социальные тарифы в течение последних двух лет не повышались. При этом он поддержал идею усиления антимонопольного контроля в сфере связи, но напомнил, что Минцифры сейчас – не регуляторный орган.

– С 2019 года у нас нет компетенции регулировать эту сферу. Сейчас это рынок, – не без сожаления сказал Жаслан Мадиев.

Еще один чувствительный вопрос поднял депутат Павел Казанцев. Он обратил внимание на норму законопроекта, которая обязывает собственников много­квартирных домов обеспечивать равный доступ операторам связи для проведения фиксированных линий. Однако, по словам депутата, главный вопрос касается оборудования, размещаемого на крышах жилых домов. Дело в том, что некоторые последователи теории «шапочек из фольги», которые, по их мнению, защищают от радиации, опасаются, что волны от этого оборудования могут влиять на самочувствие.

– Сохранится ли за собственниками право решать: давать доступ операторам к общедомовому имуществу или нет? Этот вопрос сегодня поднимают многие ОСИ и КСК, – сказал мажилисмен.

Министр Жаслан Мадиев успокоил: право окончательного решения останется за жильцами.

– Допускать или не допускать оборудование на крышу – это решение самих собственников квартир. Большинством голосов жильцы будут принимать решение, – подчеркнул Жаслан Мадиев.

Мажилисмены в ходе пленарного заседания рассмотрели также законопроект «Об обращении с радиоактивными отходами». Документ формирует единую правовую систему обращения с радиоактивными отходами, направлен на защиту населения и окружающей среды от радиацион­ного воздействия и определяет порядок безопасного хранения и захоронения отходов.

Законопроект определяет принципы регулирования и полномочия государственных органов. Правительство будет принимать решения о строительстве и закрытии пунктов захоронения радио­активных отходов, уполномоченный орган – осуществлять лицензирование и государственный контроль. Также вводится государственная система учета и контроля радиоактивных отходов. Одной из ключевых норм стал прямой запрет на ввоз, размещение и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории Казахстана. Как отмечалось в ходе обсуждения, эта норма направлена на защиту экологической независимости и национальной безопасности страны.

Кроме того, сопутствующими законопроектами предлагается внести изменения в Экологический кодекс, законы «Об использовании атомной энергии», «О разрешениях и уведомлениях», а также «О недрах и недропользовании». Соглас­но повестке, депутаты приняли поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казах­стан» и во втором чтении – новеллы по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка.