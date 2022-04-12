На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

Законопроект направлен на улучшение механизмов защиты детей от любых проявлений насилия по отношению к ним, в том числе в сферах семейных отношений, образования и информационном пространстве.

– Защита детей от буллинга и кибербуллинга является важной задачей. Я знаю, что отдельные нормы этого законопроекта вызвали определенный резонанс в обществе. Такая активность казахстанцев при обсуждении тех или иных законопроектов имеет большое значение с точки зрения учета мнения общественности. Сенаторы продолжают внимательно и предметно изучать все предлагаемые нормы. Важно принять качественный закон в интересах защиты прав детей. При этом нельзя игнорировать мнение общественности, законопроект не должен противоречить концепции «слышащего государства», – отметил Маулен Ашимбаев.

Также члены бюро включили в повестку заседания выступление министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина о весенне-паводковой ситуации в стране.

Как известно, на прошлом заседании палаты сенатор Сергей Ершов озвучил свой депутатский запрос на эту тему и отметил, что почти половина гидротехнических сооружений страны находится в аварийном состоянии. В связи с этим по инициативе спикера Сената было решено пригласить на ближайшее заседание палаты министра по ЧС для того, чтобы узнать о работе, проводимой по борьбе с паводками, а также о мерах по недопущению повторения таких ситуаций.