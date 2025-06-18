В июле в Астане пройдет форум по «зеленой» энергетике и переработке отходов

Экономика
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Его участники ответят на вопросы: как превратить отходы в драйвер устойчивого роста? Какие технологии помогут бизнесу выйти на новый уровень эффективности, а странам - достичь климатических целей?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

3-4 июля в Астане пройдет Евразийский бизнес-форум (GEWR’25) на тему «зеленой» энергетики и переработки отходов.

Событие соберет ведущих мировых экспертов, лидеров бизнеса и представителей госструктур, чтобы обсудить прорывные решения в области возобновляемой энергии и управления отходами. Кроме того, мероприятие обещает стать ключевым событием года для тех, кто не просто наблюдает за изменениями, но сам формирует будущее зеленых технологий.

Участники представят свои ответы на актуальные вопросы: как превратить отходы в драйвер устойчивого роста? какие технологии помогут бизнесу выйти на новый уровень эффективности, а странам - достичь климатических целей?

На мероприятии будут представлены цифровые механизмы поддержки, новые подходы к утилизации отходов и стратегии вовлечения промышленного сектора в циркулярную экономику.   

Форум проводится Казахстанской ассоциацией по управлению отходами «KazWaste» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.  

#энергетика #форум #анонс #отходы

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