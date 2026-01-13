В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по подготовке к весенне-полевым работам нового сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что на нынешний год общая площадь посевов составит 23,8 млн га, что на 180 тыс. га больше уровня 2025 года. В рамках стратегии диверсификации посевов продолжается сокращение посевов зерновых до 15,9 млн га, что на 112,4 тыс. га меньше чем в прошлом году, в основном за счет уменьшения пшеницы до 12, 1 млн га вместо прошлогодних 12,2 млн га.

Одновременно увеличиваются площади высокомаржинальных и востребованных для переработки культур. Посевы масличных расширены на 55,2 тыс. га и составят 4,045 млн га, ячменя – на 93,8 тыс. га (2,4 млн га) кукурузы – на 42,9 тыс. га (217,5 тыс. га), кормовых - на 37,4 тыс. га (3,1 млн га).

«Существенное увеличение посевов кукурузы потребуется для обеспечения сырьем нового вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы Fufeng Group в Жамбылской области. Уже в этом году на этапе запуска первой очереди заводу понадобится 500-700 тыс. тонн кукурузы для переработки, в последующем – 1 млн тонн. Посевы кормовых увеличиваются в связи со стартом в этом году комплексной программы по развитию животноводства», — отметил Азат Султанов.

В рамках подготовки к новому вегетационному периоду и прогнозного увеличения посевов в южных регионах Казахстана проведены встречи с фермерами Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей. Обсуждались варианты сокращения влаголюбивых культур в пользу других, менее влагоемких и востребованных для новых производств по глубокой переработке. В частности, обсуждается сокращение площадей посевов риса в Кызылординской области на 8,5 тыс. га, в Туркестанской – на 7,4 тыс. га. При прогнозах посева 148,5 тыс. га хлопчатника на 15 тыс. га увеличатся площади под капельным орошением, при этом на 11 тыс. га будут сокращены посевы с традиционными методами полива. Для проработки всех вопросов создана рабочая группа.

По итогам обсуждений Серик Жумангарин поставил перед министерствами сельского хозяйства и водных ресурсов и ирригации задачу разработать детальный план использования сельскохозяйственных земель с учетом их рационального использования и применения современных методов орошения и поливов.

Ключевые составляющие успешной посевной – удобрения, качественные семена и удешевленное дизтопливо. Для своевременного закупа необходимых составляющих Аграрная кредитная корпорация начала прием заявок от фермеров на льготное кредитование с октября прошлого года. На сегодня уже поданы 1 694 заявки сельхозпроизводителей на сумму 241 млрд тенге. Из них финансирование уже получили 1 520 сельхозпроизводителей на сумму 180 млрд тенге. Наибольшее число – от производителей Туркестанской (28%), Акмолинской (13%), СКО (13%), Костанайской (11%), Карагандинской (6%) областей.

На удешевленное дизтопливо для посевной кампании через систему Gosagro уже принято около 18 тыс. заявок общим объемом 454,3 тыс. тонн, что на 8,8 тыс. тонн превышает уровень прошлого года. Сводная потребность направлена в Министерство энергетики. Вице-премьер поручил Министерству энергетики в кратчайшие сроки определить льготную цену на дизтопливо для аграриев и утвердить график закрепления областей за НПЗ. Поставка дизтоплива начнется уже в феврале.

Из необходимых для весеннего сева 2026 года 2,3 млн тонн семян на экспертизу поступило 1,5 млн тонн семян яровых культур. Предварительную проверку прошли 1,3 млн тонн семян, из которых 98,1% признаны кондиционными и соответствуют 1 и 2 классу посевного стандарта.

План по внесению минеральных удобрений этого года составляет 2,3 млн тонн. Даны соответствующие поручения для их своевременного закупа и внесения. На следующем заседании поставлена задача предоставить полный пакет расчетов и планов посевной кампании-2026 с учетом применения агротехнологий, методов орошения и расчетов потребностей в поливной воде.