В каких городах Казахстана чаще всего заключаются браки

40 тысяч новых семей появилось в РК с начала года
Сегодня, 15 мая, в мире отмечают Международный день семей, учреждённый ООН. К этой дате «Правительство для граждан» подготовило специальную статистику, сообщает Kazpravda.kz.
Как отмечается, за 10 месяцев Государственная корпорация зарегистрировала более 103 тысяч браков, в том числе 40 тысяч новых семей появилось с начала 2024 года.
Лидеры по количеству бракосочетаний – Алматы, Астана и Шымкент.
Также с июля 2023 зарегистрировано рождение 328 тысяч новых граждан Казахстана.
Сейчас «Правительство для граждан» проводит торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах.
Кроме того, в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах.
Если пилотный проект в столице окажется востребованным, то его масштабируют, рассказали в НАО.
Напомним, что функции регистрации актов гражданского состояния передали «Правительству для граждан» 1 июля 2023 года.