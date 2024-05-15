В каких городах Казахстана чаще всего заключаются браки

40 тысяч новых семей появилось в РК с начала года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 15 мая, в мире отмечают Международный день семей, учреждённый ООН. К этой дате «Правительство для граждан» подготовило специальную статистику, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечается, за 10 месяцев Государственная корпорация зарегистрировала более 103 тысяч браков, в том числе 40 тысяч новых семей появилось с начала 2024 года.

Лидеры по количеству бракосочетаний – Алматы, Астана и Шымкент.

Также с июля 2023 зарегистрировано рождение 328 тысяч новых граждан Казахстана.

Сейчас «Правительство для граждан» проводит торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах.

Кроме того, в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах.

Если пилотный проект в столице окажется востребованным, то его масштабируют, рассказали в НАО.

Напомним, что функции регистрации актов гражданского состояния передали «Правительству для граждан» 1 июля 2023 года.