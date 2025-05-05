В каких соревнованиях казахстанцы примут участие на этой неделе

Спорт
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Расписание спортивных мероприятий с 5 по 11 мая опубликовали в Минтуризма и спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6–11 мая в Шанхае пройдет Кубок мира (2-й этап) по стрельбе из лука, от Казахстана выступят 9 спортсменов.

6–16 мая в китайском Цзяншане состоится Чемпионат Азии среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике. Участие от Казахстана примут 15 спортсменов.

На 7–11 мая в Чехии запланирован 53-Плезень Гран-при по стендовой стрельбе. В соревнованиях будут участвовать 6 наших спортсменов.

8–10 мая: Чемпионат Азии по гребля на байдарках и каноэ. К соревнованиям заявлены 24 спортсмена из Казахстана.
Место проведения: г. Наньчан, Китай.

8–11 мая состоится Этап кубка мира «Challenge Cup 2025» по спортивной гимнастике. Наша страна будет представлена тремя спортсменами. Место проведения: город Варна, Болгария.
 
8–21 мая казахстанская сборная примет участие в Чемпионате мира по хоккею с шайбой (мужчины), котрый пройдет в Дании, городе Хернинг.

9–11 мая: Кубок мира по художественной гимнастике. На кубке выступят 2 спортсмена из Казахстана. Место проведения: город Портимао, Португалия.

9–11 мая: Международное соревнование «Гран-При» (шпага мужчины, женщины) по фехтованию. Планируется участие 5 казахстанских спортсменов. Место проведения: г. Богота, Колумбия.

10–24 мая: Чемпионат Азии среди молодежи по боксу (U-19, U-22). На чемпионат отправятся 13 боксёров из Казахстана. Место проведения: город Коломбо, Шри-Ланка.

#Спорт #расписание

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