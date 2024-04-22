48 троен родилось в Казахстане за год

За 2023 год в Казахстане родилось 388,4 тыс. детей (403,8 тыс. чел. – 2022 г.), из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

59% из общего числа родившихся появились на свет в городской местности, остальные 41% - в сельской.

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1000 человек, в 2022 году он был на уровне 20,57 родившихся на 1000 человек.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и городе Шымкент (25,70).

Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 29%, в возрасте 30-34 лет – 26%. В возрасте до 20 лет в прошлом году родили детей 12,6 тыс. женщин, старше 50 лет – 96 женщин.

При этом средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет.

23% родившихся детей были вторыми по очередности в семье – 90,7 тыс. детей, восьмым ребенком в семье стало более 1 тыс. детей.

За рассматриваемый год число появившихся на свет двойни составило 4 075 (2022г. – 4 063), троен – 48 (2022г. – 50), четверен – 1.