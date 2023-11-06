В каком состоянии заразившиеся сибирской язвой жители поселка Топар

Здравоохранение
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Искакова Айдана
корреспондент

Врачи отмечают улучшение обоих пациентов

Фото: Kazpravda.kz

О состоянии зараженных сибирской язвой в поселке Топар рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации ведомства, 62-летний пациент по-прежнему находится в реанимационном отделении, но ему становится лучше. Второй 41-летний больной лечится в нейробоксированном отделении инфекционного центра. 

По данным врачей, у обоих пациентов наблюдается улучшение состояния.

Ранее в поселке Топар Карагандинской области у троих человек обнаружили сибирскую язву. Еще 2 человека находятся под наблюдением врачей, у одного из них ПЦР на сибирскую язву не подтвердился.  

Один из больных сибирской язвой скончался. Чуть позже еще одного пациента, зараженного сибирской язвой, перевели в реанимацию из-за ухудшения его состояния.

#пациенты #реанимация #сибирская язва #состояние #Топар

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