О результатах ПЦР на сибирскую язву четвертого пациента рассказали в облуправздраве

Три пациента уже получают лечение

Фото: Kazpravda.kz

У четвертого пациента из поселка Топар ПЦР на сибирскую язву не подтвердился. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы, пациент до 5 дней останется в стационаре для профилактического лечения.

Остальные три человека, у которых выявили сибирскую язву, также получают лечение.

В поселке Топар Карагандинской области обнаружен локальный случай сибирской язвы. Ситуация находится под контролем уполномоченных служб. На месте работают сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии.