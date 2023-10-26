О результатах ПЦР на сибирскую язву четвертого пациента рассказали в облуправздраве
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Три пациента уже получают лечение
У четвертого пациента из поселка Топар ПЦР на сибирскую язву не подтвердился. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным пресс-службы, пациент до 5 дней останется в стационаре для профилактического лечения.
Остальные три человека, у которых выявили сибирскую язву, также получают лечение.
В поселке Топар Карагандинской области обнаружен локальный случай сибирской язвы. Ситуация находится под контролем уполномоченных служб. На месте работают сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии.