Скончался один из зараженных сибирской язвой в Карагандинской области

У него была тяжелая стадия сибирской язвы и серьезные сопутствующие заболевания

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Один пациент скончался от сибирской язвы в Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

"Несмотря на все принятые врачами меры, пациент 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался. Летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией заболевания сибирской язвой и наличием серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью. Управление здравоохранения выражает слова соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.



В управздраве отметили, что состояние двоих других заразившихся пациентов стабильное, находятся под постоянным наблюдением врачей.

Ранее в поселке Топар Карагандинской области у троих человек обнаружили сибирскую язву. Еще 2 человека находятся под наблюдением врачей, у одного из них ПЦР на сибирскую язву не подтвердился.