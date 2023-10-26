У троих жителей поселка Топар нашли сибирскую язву

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У троих человек обнаружили сибирскую язву в поселке Топар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

"В поселке Топар Карагандинской области обнаружен локальный случай сибирской язвы. Ситуация находится под контролем уполномоченных служб. На месте работают сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии", – сообщили в акимате.

Отмечается, что в частном подворье был произведен вынужденный убой 8-месячного бычка. Части туши забитого животного утилизируют. По словам хозяев, у животного наблюдались симптомы болезни, продавать мясо они не планировали.

По данным акимата, диагноз "сибирская язва" подтвердился у троих человек, все из одного дома. Еще два человека находятся под наблюдением врачей. Также выявлено 30 контактных лиц, которым рассказали о мерах профилактики. Они находятся под медицинским наблюдением.

В поселке проводятся все необходимые санитарно-ветеринарные противоэпизоотические, противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага. Дезинфекция проведена во всех обследованных очагах.

Ветеринарные специалисты обходят дворы для вакцинации животных с клиническим осмотром и термометрией.

На въезде в поселок со стороны города Абая установлен пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт. Передвижение жителей не ограничено. Также введен запрет на ввоз и вывоз скота, его перегон внутри хозяйств, использование молока больных животных, забой скота и вывоз кормов.