В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
1425
Раушан Утеулина, Акмолинская область
Для динамично растущего города областного значения, где в семи средних школах обучаются более 10 тыс. школьников, введение в строй такого мощного спортивного объекта, построенного по современным стандартам на сумму 100 млн тенге, безусловно, значимое событие. Важно и то, что это яркий пример социальной ответственности бизнеса. Футбольное поле – подарок от местного предпринимателя Мурабека Мешелова.