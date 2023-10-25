В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м

Общество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Для динамично растущего города областного значения, где в семи средних школах обучаются более 10 тыс. школьников, введение в строй такого мощного спортивного объекта, построенного по современным стандартам на сумму 100 млн тенге, безусловно, значимое событие. Важно и то, что это яркий пример социальной ответственности бизнеса. Футбольное поле – подарок от местного предпринимателя Мурабека Мешелова.

фото пресс-службы акимата

На открытии спортобъекта горожан поздравил аким Косшы Гайдар Касенов.

– Уверен, что с открытием нового поля вырастет число спорт­сменов и побед станет больше. На новом поле юные футболисты Косшы будут оттачивать свое мастерство, здесь можно будет проводить соревнования областного и даже республиканского масштаба. Отмечу, что в городе также строится физкультурно-оздоровительный комплекс за счет средств областного бюджета. Он будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. А в сентябре у нас открылась детско-юношеская спортивная школа. Как вы все знаете, Bulat Utemuratov Foundation в этом году подарил нашим детям новую школу-гимназию, не имеющую аналогов в республике. Наше социальное партнерство с этим фондом будет продолжено. В настоящее время планируется начать строительство общественного культурно-спортивного центра, – сказал аким.

– Мой сын – школьник, и он очень любит футбол. Поэтому с большим нетерпением, как и его сверстники, ожидал окончания строительства прекрасного, современного футбольного поля. В последние годы у нас построено несколько школ, открываются спортивные объекты. Все это не может не радовать, не вселять надежды. Ведь наши дети будут с максимальной пользой использовать свободное время, заниматься любимым видом спорта на профессиональном футбольном поле. Безусловно, это будет стимулировать ребят тренироваться, достигать лучших результатов. Думаю, наши дети в будущем будут представлять Казахстан на спортивных соревнованиях международного уровня, – отметила на торжестве по случаю открытия спортивного объекта горожанка Маржан Толеуова.

#Косшы #футбольное поле #День Республики

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