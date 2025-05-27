В Караганде осудили банду, которая заставляла инвалида попрошайничать

Криминал
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Главаря приговорили к 17 годам тюрьмы, а его подельников – к 12 годам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наживаться на эксплуатации инвалида, лишенного рук и ног, члены ОПГ начали 10 лет назад. Тогда главарь встретил свою жертву и ее супругу в центре Караганды, возле ЦУМа. Угрожая физической расправой, бандит заставил инвалида «работать» на себя: попрошайничать и отдавать все собранные деньги. Как указано в материалах дела, жертва ежедневно отдавала эксплуататорам от 20 до 40 тысяч тенге.

В 2020 году, как стало известно в суде, бандиты поселили свою жертву и его супругу в квартире недалеко от Караганды. У них родилась дочь, которую главарь отобрал у родителей и отдал на воспитание своей сестре. Та приняла малышку. Лидер ОПГ угрожал инвалиду и ее супруге лишить их родительских прав, если они перестанут ему подчиняться.

В 2023 году главарь банды попал за решетку за другое преступление, но руководить ОПГ не перестал. В банде состояли его племянница, ее гражданский муж и их знакомый. Деньгами, отобранными у жертвы, они распоряжались по указанию лидера ОПГ: погашали кредит за автомобиль и тратили на себя.

В итоге Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал четверых фигурантов виновными в создании и руководстве ОПГ, а также эксплуатации двух лиц с применением насилия.

Главаря банды приговорили к 17 годам лишения свободы, а его подельников – на 12 лет. Кроме того, в пользу инвалида с них взыскали компенсацию морального вреда в 8 млн тенге.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

 

#суд #Караганда #инвалид

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