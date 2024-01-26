В Казахстан прибыло больше образованных людей, чем выехало – Минтруда

Глава комитета по миграции Минтруда Аскарбек Ертаев на площадке СЦК рассказал о реализации миграционной политики и изменениях в этом секторе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в рамках внешней иммиграции планируется формирование Казахстана, как центра притяжения для квалифицированных кадров.

– Впервые за 10 лет в 2023 году во внешней миграции наблюдается положительная динамика. На 1 декабря 2023 года сальдо миграции составило +8,3 тыс. человек. В страну прибыло 23 тысячи человек, выехало 15 тысяч человек. В разрезе стран миграционный прирост приходится в основном на СНГ и КНР. Положительное сальдо также наблюдается по уровню образования: в страну прибыло больше образованных людей, чем выехало. Кроме этого, за 9 месяцев прошлого года положительное сальдо отмечено по специальностям. По техническим специальностям оно составило +986 человек, по экономическим +585 человек, по юридическим +222 человека, по педагогическим и медицинским более +100 человек по каждой специальности, – сказал спикер.

По словам Аскарбека Ертаева, во внутренней миграции также наблюдается рост активности в трудовой мобильности. Численность перемещающихся в пределах страны увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сентябрь 2023 года во внутренней миграции приняли участие 733 тысячи человек. Из них 338 тысяч человек в межобластном переселении. Центрами притяжения внутренних мигрантов остаются мегаполисы.

Так, за рассматриваемый период в Астану прибыло на постоянное проживание более 74 тысячи человек, в Алматы – 67 тысячи человек, в Шымкент – 30 тысяч человек. По темпам прироста прибывающих Астана опережает другие мегаполисы, заключил спикер.