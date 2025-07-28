Фото: Минэнергетики РК

В рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса компания QazaqGaz Aimaq начала пилотное внедрение мобильного приложения для автоматической передачи показаний газовых счетчиков с применением технологий искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнергетики РК

Новая цифровая услуга проходит тестирование в Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областях. Приложение уже скачали свыше 7 тысяч пользователей, в том числе активные потребители в Туркестанской области, где оно получило положительные отзывы.

Принцип работы прост: пользователь фотографирует показания счетчика через приложение, после чего система на базе ИИ автоматически распознает и обрабатывает данные. По информации QazaqGaz Aimaq, внедрение сервиса снижает нагрузку на операторов, повышает прозрачность расчетов и способствует формированию культуры рационального потребления газа среди населения.

В ближайших планах — расширение функционала приложения. Пользователи смогут просматривать историю оплат, получать напоминания о сроках поверки приборов учета и уведомления о плановых работах на газовых сетях. Также разрабатывается виртуальный помощник и система мотивации добросовестных пользователей — с бонусами и кэшбэком, добавили в Минэнерго.