В Казахстане начали использовать ИИ для передачи показаний газа

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Венера Баталова
корреспондент

Это решение исключает необходимость визита контролёра, ускоряет формирование счетов и минимизирует риск ошибок

Фото: Минэнергетики РК

В рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса компания QazaqGaz Aimaq начала пилотное внедрение мобильного приложения для автоматической передачи показаний газовых счетчиков с применением технологий искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнергетики РК

Новая цифровая услуга проходит тестирование в Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областях. Приложение уже скачали свыше 7 тысяч пользователей, в том числе активные потребители в Туркестанской области, где оно получило положительные отзывы.

Принцип работы прост: пользователь фотографирует показания счетчика через приложение, после чего система на базе ИИ автоматически распознает и обрабатывает данные. По информации QazaqGaz Aimaq, внедрение сервиса снижает нагрузку на операторов, повышает прозрачность расчетов и способствует формированию культуры рационального потребления газа среди населения.

В ближайших планах — расширение функционала приложения. Пользователи смогут просматривать историю оплат, получать напоминания о сроках поверки приборов учета и уведомления о плановых работах на газовых сетях. Также разрабатывается виртуальный помощник и система мотивации добросовестных пользователей — с бонусами и кэшбэком, добавили в Минэнерго.

#газ #ИИ #приложение

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