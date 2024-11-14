В Казахстане начался процесс модернизации исторических зданий

Министерством культуры и информации продолжаются масштабные работы по реконструкции и обновлению исторических театров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Минкультуры РК

В Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Ауэзова впервые будет проводить капитальный ремонт с момента постройки.

Износ инженерных сетей и материально-технической базы театра достиг критических 90%, создавая высокий риск пожаров и ограничивая использование 53% полезной площади. Несмотря на это, реконструкция будет проводиться с учетом исторического облика театра, его статуса памятника культуры местного значения.

Параллельно ведется внутренний ремонт здания Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, который идет благодаря спонсорским средствам. Уже обновлены семь помещений, включая оркестровые и хоровые залы, музей, гримерные комнаты, зал приема и т.д. Также для увековечения основоположников театра создаются восковые фигуры.

Значительные изменения ожидаются и в Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Наталии Сац. ПСД по капитальному ремонту здания уже проходит государственную экспертизу.

Не остается без внимания и Республиканский академический немецкий драматический театр, расположенный в здании бывшего кинотеатра. Вопрос ремонта и газификации театра находится на рассмотрении Министерства национальной экономики.

Министерство культуры и информации также планирует провести экспертизу здания Государственного академического казахского театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова в 2025 году, чтобы определить дальнейшие шаги по его капитальному ремонту.

Отметим, в 2020 году завершился капитальный ремонт Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова, что стало важным шагом в поддержке культурного наследия страны.