В Казахстане начато внедрение единой системы оплаты медицинской помощи

Здравоохранение
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Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, передает Kazpravda.kz

Фото: elitar.kz

В рамках поручения главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования в сфере здравоохранения начато внедрение Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП).

На совещании под председательством помощника главы государства Тамары Дуйсеновой были рассмотрены вопросы исполнения данного поручения.

Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.

Новая цифровая система позволит обеспечить:

прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;

исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг.

автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые «приписки».

гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.

Следует отметить, что данные системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков.

Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации систему здравоохранения на потребности пациентов.

Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области.  В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок.

По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера.

Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение.

В ходе совещания были рассмотрены также вопросы готовности медорганизаций к внедрению системы, обучения специалистов, компетенции экспертов, а также вопросы пересмотра тарифов на отдельные виды медпомощи.

#здравоохранение #Единая система оплаты медицинской помощи #ЕСОМП

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