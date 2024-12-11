В Казахстане начнут собирать американские комбайны Экономика 11 декабря 2024 г. 5:00 13 Рысбек Жантыкеев старший корреспондент отдела экономики Появление такого производства сделает технику для фермеров страны более доступной Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники – компания John Deere – серьезно настроен на локализацию в Казахстане производства своих тракторов, комбайнов и других сельхозмашин. Подтверждением тому стало подписание трехстороннего договора между компанией John Deere, НУХ «Байтерек» и ТОО «Eurasia Group Kazakhstan». Следует отметить, что появление этого документа расценивается Правительством страны и экспертами в сфере экономики как давно ожидаемый и важный шаг на пути к развитию отечественного сельхозмашиностроения, расширения доли локализации ведущих зарубежных брендов. В Министерстве промышленности и строительства РК состоялась встреча с президентом компании John Deere по направлению «Сельское хозяйство и газонные покрытия в странах СНГ и Центральной Азии» Чаба Лейко. Следующим пунктом в программе делегации стал Мажилис Парламента, где депутаты из Комитета по аграрным вопросам провели переговоры с руководителем американской структуры и представителями ТОО «Eurasia Group Kazakhstan», являющегося главным и единственным дистрибьютером линейки продукции John Deere в Казахстане. В своем вступительном слове руководитель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Серик Егизбаев отметил, что подписанный трехсторонний меморандум направлен на технологическое обновление, обмен знаниями и налаживание сборки техники John Deere в Казахстане. Этот шаг зарубежных партнеров приветствуется казахстанской стороной. В свою очередь представитель Eurasia Group Kazakhstan озвучил информацию о том, что нынешний приезд в Казахстан команды американских сельскохозяйственных машиностроителей является четвертым по счету. Три предыдущих визита тоже преследовали цель организовать локализацию сборки, но, к сожалению, по ряду причин те переговоры не принесли желаемого результата. За 20 с лишним лет присутствия в Казахстане компания John Deere инвестировала в экономику страны более 20 млн долларов и создала 600 качественных рабочих мест в 14 регионах. Действует широкая сервисная сеть по обслуживанию поставляемой техники. Самый крупный во всей Центральной Азии центр находится в Кокшетау. Выступая перед депутатами, Чаба Лейко подтвердил стремление компании поддержать казахстанских фермеров, для чего, собственно, он и приехал в очередной раз в нашу страну. Поставляемая американскими машиностроителями сельхозтехника, по его словам, способна выполнять все возможные агротехнические операции в поле: от предпосевной обработки и сева до уборки выращенного урожая. Еще одним аргументом в пользу выбора марки John Deere является широкая линейка производимой техники: от самых малых до крупных ее образцов. И по своим качественным параметрам она заслуживает самых высоких оценок фермеров, которые смогли купить тракторы и комбайны от американской компании. Однако есть одно значительное обстоятельство, которое, по большому счету, является на протяжении многих лет препятствием для более активного и масштабного продвижения данного бренда среди казахстанских фермеров. Об этом напомнил принявший участие во встрече депутатов с руководством компании вице-спикер Мажилиса Альберт Рау. Он поделился своей положительной оценкой техники, но при этом отметил, что она очень недешева и поэтому малодоступна нашим фермерам, в особенности средним и мелким. Между тем отечественному АПК необходимо каждый год обновлять изношенную сельхозтехнику на 8–10%. Поэтому для казахстанской стороны важна ее доступность. Наконец, в стране до сего времени не появилась локализация производства техники марки John Deere, из-за чего фермеры лишены государственных субсидий на ее покупку. Как отметил депутат Жигули Дайрабаев, в нашей республике примерно 70–90% сельхозтехники является устаревшей, а без ее обновления не стоит рассчитывать на скорое развитие сельского хозяйства. По его мнению, в течение 2022-го, 2023-го и 2024 годов американский бренд подорожал в полтора, а то и два раза. Если говорить о комбайнах, то их стоимость выросла на 60 млн тенге. Поэтому ценовой вопрос на сегодня является главным в отношениях компании и потребителей. Это и серьезный аргумент в пользу запуска локализации на территории Казахстана. Как считает ответственный секретарь Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Еркебулан Мамбетов, настоящее положение, когда фермер не получает от государства никаких субсидий за технику John Deere, может круто измениться с запуском локализации ее сборки в Казахстане. В этом случае заработают все условия выплат господдержки. В конечном итоге техника станет для аграриев дешевле примерно на 30–40%. Поэтому заявленного John Deere открытия сборочного производства в Казахстане ждут уже давно. Одной из целей приезда делегации американских партнеров стал выбор места, где будет построен завод. На его возведение потребуется время. Скорым можно считать запуск уже в 2025 году производства пневматических сеялок на базе одного из сервисных центров Петропавловска. #производство #АПК #техника #договор #John Deere