В Казахстане начнут собирать американские комбайны

Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники – компания John Deere – серьезно настроен на локализацию в Казахстане производства своих тракторов, комбайнов и других сельхозмашин. Подтверждением тому стало подписание трехстороннего договора между компанией John Deere, НУХ «Байтерек» и ТОО «Eurasia Group Kazakhstan».

Следует отметить, что появ­ление этого документа расценивается Правительством страны и экспертами в сфере экономики как давно ожидае­мый и важный шаг на пути к развитию отечественного сельхозмашиностроения, расширения доли локализации ведущих зарубежных брендов.

В Министерстве промышленности и строительства РК состоялась встреча с президентом компании John Deere по направлению «Сельское хозяйство и газонные покрытия в странах СНГ и Центральной Азии» Чаба Лейко. Следующим пунктом в программе делегации стал Мажилис Парламента, где депутаты из Комитета по аграрным вопросам провели переговоры с руководителем американской структуры и представителями ТОО «Eurasia Group Kazakhstan», являющегося главным и единственным дистрибьютером линейки продукции John Deere в Казахстане.

В своем вступительном слове руководитель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Серик Егизбаев отметил, что подписанный трехсторонний меморандум направлен на технологическое обновление, обмен знаниями и налаживание сборки техники John Deere в Казахстане. Этот шаг зарубежных партнеров приветствуется казахстанской стороной.

В свою очередь представитель Eurasia Group Kazakhstan озвучил информацию о том, что нынешний приезд в Казахстан команды американских сельскохозяйственных машиностроителей является четвертым по счету. Три предыдущих визита тоже преследовали цель организовать локализацию сборки, но, к сожалению, по ряду причин те переговоры не принесли желаемого результата.

За 20 с лишним лет присутствия в Казахстане компания John Deere инвестировала в экономику страны более 20 млн долларов и создала 600 качественных рабочих мест в 14 регио­нах. Действует широкая сервисная сеть по обслуживанию поставляемой техники. Самый крупный во всей Центральной Азии центр находится в Кокшетау.

Выступая перед депутатами, Чаба Лейко подтвердил стремление компании поддержать казахстанских фермеров, для чего, собственно, он и приехал в очередной раз в нашу страну. Поставляемая американскими машиностроителями сельхозтехника, по его словам, способна выполнять все возможные агротехнические операции в поле: от предпосевной обработки и сева до уборки выращенного урожая.

Еще одним аргументом в пользу выбора марки John Deere является широкая линейка производимой техники: от самых малых до крупных ее образцов. И по своим качественным параметрам она заслуживает самых высоких оценок фермеров, которые смогли купить тракторы и комбайны от американской компании.

Однако есть одно значительное обстоятельство, которое, по большому счету, является на протяжении многих лет препятствием для более активного и масштабного продвижения данного бренда среди казахстанских фермеров. Об этом напомнил принявший участие во встрече депутатов с руководством компании вице-спикер Мажилиса Альберт Рау. Он поделился своей положительной оценкой техники, но при этом отметил, что она очень недешева и поэтому малодоступна нашим фермерам, в особеннос­ти средним и мелким.

Между тем отечественному АПК необходимо каждый год обновлять изношенную сельхозтехнику на 8–10%. Поэтому для казахстанской стороны важна ее доступность. Наконец, в стране до сего времени не появилась локализация производства техники марки John Deere, из-за чего фермеры лишены государственных субсидий на ее покупку.

Как отметил депутат Жигули Дайрабаев, в нашей республике примерно 70–90% сельхозтехники является устаревшей, а без ее обновления не стоит рассчитывать на скорое развитие сельского хозяйства. По его мнению, в течение 2022-го,

2023-го и 2024 годов американский бренд подорожал в полтора, а то и два раза. Если говорить о комбайнах, то их стоимость выросла на 60 млн тенге. Поэтому ценовой вопрос на сегодня является главным в отношениях компании и потребителей. Это и серьезный аргумент в пользу запуска локализации на территории Казахстана.

Как считает ответственный сек­ретарь Комитета по аграрным вопросам Мажилиса ­Еркебулан Мамбетов, настоящее положение, когда фермер не получает от государства никаких субсидий за технику John Deere, может круто измениться­ с запуском локализации ее сборки в Казахстане. В этом случае заработают все условия выплат господдержки. В конечном итоге техника станет для аграриев дешевле примерно на 30–40%.

Поэтому заявленного John Deere открытия сборочного производства в Казахстане ждут уже давно. Одной из целей

приезда делегации американских партнеров стал выбор мес­та, где будет построен завод. На его возведение потребуется время. Скорым можно считать запуск уже в 2025 году производства пневматических сеялок на базе одного из сервис­ных центров Петропавловска.