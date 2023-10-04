Республиканский съезд педагогов пройдет в Казахстане

Образование
322
Аманжолова Айман
[email protected]

В профессиональный день работников образования в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. Подобное мероприятие не проводилось с 2005 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК

 

Фото: kazpravda.kz

Впервые съезд работников просвещения и ученых Казахстана проходил 100 лет назад в 1924 году. В его работе принимали участие видные деятели государства, лидеры партии «Алаш». На нем обсуждались актуальные вопросы образования, такие, как подготовка учебников, открытие техникумов и институтов по подготовке учительских кадров, переход от арабского алфавита на латиницу и др. За годы Независимости Казахстана съезд учителей проводился в 1998 и 2005 годах.

В этом году Республиканский съезд педагогов впервые пройдет 5 октября в профессиональный праздник - День учителя. Напомним, в этом году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей.

На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками. Будут рассмотрены вопросы совершенствования содержания учебных, методико-дидактических средств обучения на основе результатов научных исследований, обеспечение высокой культуры педагогического ресурса, а также создания безбарьерных условий воспитания и обучения для каждого ребенка. Лучшие педагоги, эксперты-тренеры, молодые учителя, руководители организаций образования, ветераны системы образования выступят на пленарной части заседания.

Особое внимание на Республиканском съезде педагогов будет уделено повышению качества среднего образования. Концептуальные аспекты улучшения качества образования будут освещены в докладе министра просвещения РК «Качество образования: состояние и пути улучшения» на пленарном заседании. В этот же день пройдет церемония награждения лучших педагогов страны.  

 

#казахстан #учитель #съезд #деньучителя

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
Праздник середины осени
Вовремя засыпать семена
Покатался от души
Больше инвестиций – больше проектов
Простите, Учитель!
Разговор будет о главном
Ненужные инвестиции
О школах и градостроительстве
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Всемирный банк рекомендует пересмотреть финансирование НИШ
Отпуск незаконно урезали учителям чиновники в СКО
Государственные детсады будут снова строить в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]