Республиканский съезд педагогов пройдет в Казахстане

В профессиональный день работников образования в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. Подобное мероприятие не проводилось с 2005 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК

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Впервые съезд работников просвещения и ученых Казахстана проходил 100 лет назад в 1924 году. В его работе принимали участие видные деятели государства, лидеры партии «Алаш». На нем обсуждались актуальные вопросы образования, такие, как подготовка учебников, открытие техникумов и институтов по подготовке учительских кадров, переход от арабского алфавита на латиницу и др. За годы Независимости Казахстана съезд учителей проводился в 1998 и 2005 годах.

В этом году Республиканский съезд педагогов впервые пройдет 5 октября в профессиональный праздник - День учителя. Напомним, в этом году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей.

На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками. Будут рассмотрены вопросы совершенствования содержания учебных, методико-дидактических средств обучения на основе результатов научных исследований, обеспечение высокой культуры педагогического ресурса, а также создания безбарьерных условий воспитания и обучения для каждого ребенка. Лучшие педагоги, эксперты-тренеры, молодые учителя, руководители организаций образования, ветераны системы образования выступят на пленарной части заседания.

Особое внимание на Республиканском съезде педагогов будет уделено повышению качества среднего образования. Концептуальные аспекты улучшения качества образования будут освещены в докладе министра просвещения РК «Качество образования: состояние и пути улучшения» на пленарном заседании. В этот же день пройдет церемония награждения лучших педагогов страны.