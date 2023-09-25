Дату празднования дня учителя утвердили в Казахстане

Образование
133
Кунапия Гульмира
корреспондент

Празднование этой даты синхронизировали со всемирным днем учителей. 

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане впервые в этом году утверждена дата празднования дня учителя – 5 октября, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Празднование этой даты синхронизировано со всемирным днем учителей. Соответствующее постановление приняло правительство РК.

В этот день в столице пройдет республиканский съезд педагогов, в котором примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. На площадках съезда педагоги смогут поделиться передовым опытом и международной практикой.

Отметим, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического профессионального образования.

В 2019 году был закреплен особый статус педагогической профессии.

"За четыре года зарплата педагогов повысилась в 2 раза. Около 220 тысяч учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию. Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С этого месяца заработная плата 97 тысяч воспитателей выросла еще на 30%", – добавили в министерстве.  

#праздник #педагог #дата #учитель #профессия

Популярное

Все
Франция учит казахский язык
В апреле выбрали акима. И как?
Бесплатных дел мастер
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Гранты в работе
Страсти урожайные
Как в стране отметили день труда
Награды лучшим!
Свобода слова: в поиске баланса
Любимому писателю миллионов Акиму Тарази – 90
Надежный пропуск в мир предпринимательства
Здоровый бизнес-климат
Есть альтернатива банковскому кредиту!
Возможности развития
Бизнес-десант из Поднебесной
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Асан Жусупов назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК
Выплату свыше 2 млрд тенге госсубсидий незаконно приостановили в СКО
Свобода творчества
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Сайга: научиться управлять популяцией
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Содержание важнее формы
Сразу восемь своих подчиненных наказал аким Кызылординской области за нерасторопность
Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге WTA
Свежим ветром веет со страниц
Решения, которые влияют на нашу жизнь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Перехватить облака, чтобы полить степь
Проблемы бизнеса: от small до micro
Сотни многоэтажных жилых домов в Казахстане строятся с нарушениями законодательства
Миссия – творить добро
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
«Саммит для учебников истории»
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой

Читайте также

Озвучены пороговые баллы ЕНТ-2024
В Минпросвещения ответили на слухи о закрытии казахской шко…
Очередной скандал вокруг Күнделік прокомментировали в Минпр…
Угрозой нацбезопасности назвал депутат школьную программу "…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]