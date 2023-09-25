Дату празднования дня учителя утвердили в Казахстане

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В Казахстане впервые в этом году утверждена дата празднования дня учителя – 5 октября, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Празднование этой даты синхронизировано со всемирным днем учителей. Соответствующее постановление приняло правительство РК.

В этот день в столице пройдет республиканский съезд педагогов, в котором примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. На площадках съезда педагоги смогут поделиться передовым опытом и международной практикой.

Отметим, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического профессионального образования.

В 2019 году был закреплен особый статус педагогической профессии.

"За четыре года зарплата педагогов повысилась в 2 раза. Около 220 тысяч учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию. Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С этого месяца заработная плата 97 тысяч воспитателей выросла еще на 30%", – добавили в министерстве.